¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado

¿Por cuánto puedo vender mi casa? ¿Cuánto cuesta un piso en mi barrio favorito? ¿Qué esfuerzo debo hacer para comprarlo? Todas estas cuestiones encuentran ... respuesta, con información «veraz y actualizada», en el nuevo Portal Estadístico del Notariado dedicado a la vivienda (www.penotariado.com). De acuerdo a los datos contenidos en las escrituras de compraventas autorizadas ante notario, esta plataforma digital presenta los precios «reales» de los inmuebles, «no los de oferta» que presentan las inmobiliarias, recalcan, y lo hace de una manera «visual e interactiva, con acceso gratuito y público».

Conscientes de que la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía, el objetivo de esta plataforma notarial es «aportar transparencia al mercado inmobiliario y contribuir con información fiable, detallada y actual a la toma de una decisión tan vital como la compraventa de una vivienda», ha asegurado este jueves la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, durante la presentación del portal.

La nueva herramienta se nutre de información anonimizada contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, la gran base de datos del Notariado, segunda mayor en España, y que cuenta con más de 170 millones de documentos. Hasta ahora era información sólo compartida con la Administración y ahora se abre a todos: «Queremos que cualquier persona, profesional o institución encuentre en este portal una fuente fiable para entender mejor la realidad de la vivienda en España», ha asegurado Barrio.

El Portal Estadístico del Notariado busca facilitar la consulta y el análisis del mercado inmobiliario. Cuenta con un mapa de «fácil navegación y muy visual» para explorar y obtener los principales indicadores sobre la vivienda. Tras determinar un área de interés, permite filtrar por tipo de finca y construcción, y consultar el precio medio por metro cuadrado, la superficie media, el importe medio total y el número de compraventas realizadas en la zona seleccionada. Los datos ofrecidos se actualizan cada mes y ofrecen una visión de los últimos doce meses de actividad en el mercado.

Análisis de datos

Durante la presentación han realizado también un análisis pormenorizado de la evolución de la vivienda de 2007 a 2025. Este estudio muestra como el precio medio Euro/m2 de la vivienda plurifamiliar ha aumentado un 3,6%, pasando de 2.077 a 2.153 euros. Asimismo, se extrae de los datos que España cuenta con una «realidad dual», con una situación de precio muy diversa en función de la comunidad autónoma analizada.

Otros factores estudiados son la compra realizada por extranjeros y el acceso de los jóvenes a la vivienda. Las adquisiciones de compradores foráneos se han incrementado notablemente, pasando del 7,5% en 2007 al 20,1% en 2025.

En cambio, la presencia de los jóvenes en el mercado se ha reducido de forma drástica: en 2007 representaban el 22,53% de las compraventas realizadas por la población de 18 a 30 años, mientras que en 2025 ese porcentaje desciende al 9,55%.

A través del mapa interactivo del portal, se comprueban también los datos más recientes sobre el precio por metro cuadrado. De enero a agosto de 2025, los precios de los pisos en España -vivienda nueva y segunda mano- se han incrementado un 8% respecto a 2024. «Este año empieza a ser preocupante el aumento de los precios de la vivienda, siendo urgente y necesario movilizar suelo público. La solución de las zonas tensionadas en la península pasa por mejorar el transporte público. En el caso concreto de Barcelona y Madrid, puede facilitar el acceso a viviendas un 50% más económicas.», han indicado.