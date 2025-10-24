Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado

La información que ofrece se obtiene a partir de los datos contenidos en las escrituras de compraventas autorizadas ante notario

Susana Zamora

Susana Zamora

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:19

Comenta

¿Por cuánto puedo vender mi casa? ¿Cuánto cuesta un piso en mi barrio favorito? ¿Qué esfuerzo debo hacer para comprarlo? Todas estas cuestiones encuentran ... respuesta, con información «veraz y actualizada», en el nuevo Portal Estadístico del Notariado dedicado a la vivienda (www.penotariado.com). De acuerdo a los datos contenidos en las escrituras de compraventas autorizadas ante notario, esta plataforma digital presenta los precios «reales» de los inmuebles, «no los de oferta» que presentan las inmobiliarias, recalcan, y lo hace de una manera «visual e interactiva, con acceso gratuito y público».

