Un tribunal rechaza los pantallazos de whatsapp aportados por una trabajadora para evitar su despido: «Pueden ser manipulables»

La sentencia no los admite como prueba al entender que no se ha acompañado prueba pericial informática

Susana Zamora

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:29

Fraude, deslealtad y abuso de confianza fueron algunos de los argumentos expuestos por la empresa para justificar el despido a una trabajadora, en cuya carta ... de finalización de contrato se aludía también a faltas graves de respeto tanto al empresario como a compañeros, bajo rendimiento, frecuentes riñas y manipulación de su hora de fichaje. Pero en desacuerdo con la mercantil, la trabajadora acudió a la justicia.

