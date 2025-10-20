Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Supremo prohíbe que una pensión de alimentos impagada se compute en el cálculo de rentas para acceder a un subsidio

El Alto Tribunal va más allá y establece que «el impago de la pensión intencionado es una forma de violencia económica y, a su vez, de género

Susana Zamora

Susana Zamora

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:38

El Servicio Estatal de Empleo (SEPE) le retiró en 2021 el subsidio por desempleo tras incluir en el total de las rentas familiares el importe ... de la pensión alimenticia que su exmarido debía abonar a sus dos hijos en común, pero que éste no le estaba pagando. Y es que al tener en cuenta ese importe, que realmente la familia no ingresaba, el SEPE concluyó que el total de rentas, una vez divididas entre los diferentes miembros que integraban la unidad familiar, superaban el umbral requerido, es decir, el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y retiró el subsidio que inicialmente había concedido.

