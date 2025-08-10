La Seguridad Social sumará años de cotización a los trabajadores con contratos cortos

La Seguridad Social permite sumar días o años de cotización extra a los trabajadores con contratos de corta duración, también como 'minijobs'. De este modo, ... podrán aumentar el porcentaje de la base reguladora, lo que implicará cobrar una mayor cuantía llegado el momento de la jubilación así como acceder a otras prestaciones.

Esta ventaja se debe a un mecanismo establecido en el artículo 249 bis de la Ley General de la Seguridad Social, a través del cual los empleados que hayan tenido contratos de cinco días de duración o menos pueden computar cada jornada laboral como 1,4 días de cotización.

El sistema de cotización tradicional contaba cada día trabajado como un único día de cotización. Sin embargo, con esta nueva medida, en los contratos cortos un día real se multiplica por 1,4 a efectos de acreditación. Este mecanismo también beneficia para otras prestaciones como incapacidad temporal, viudedad, orfandad o nacimiento y cuidado del menor.

No obstante, no se aplica para contratos a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial o fijo-discontinuos, que tienen sus propias reglas de cotización. Tampoco se debe confundir con la integración de lagunas (que afecta solo cuantía) o con las cotizaciones ficticias , como por ejemplo cuidado por hijos o servicio militar, ya que es un sistema diferenciado.