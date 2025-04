¿Retirada de billetes de 50 euros?: el Banco de España lo aclara

Almudena Nogués Málaga Jueves, 10 de abril 2025, 12:37 Comenta Compartir

No, no se ha ordenado la retirada de ningún billete de 50 euros. El Banco de España ha emitido un comunicado tajante para desmentir una noticia que en las últimas semanas ha corrido como la pólvora por ciertos medios digitales. Su respuesta es clara: «Todos los billetes euro pueden seguir utilizándose con normalidad y no van a perder su valor», zanja. «¡Que no te confundan! El Banco de España no ha ordenado ninguna retirada. No es cierto, aunque lo hayas leído en redes sociales o en algún medio digital. Y si tienes alguno deteriorado, te lo cambiamos por otro nuevecito», afirman en su cuenta oficial de X.

Acto seguido, la entidad explica su forma rutinaria de trabajo para despejar dudas: «Dentro de su actividad diaria y constante, el Banco de España, como el resto de los bancos centrales nacionales del Eurosistema, trabaja para garantizar la máxima calidad de todos los billetes y monedas que están en circulación. En el transcurso normal del ciclo del efectivo, el Banco de España comprueba la autenticidad y aptitud de todos los billetes que retornan de las entidades de crédito, retirando de la circulación todos aquellos que no alcanzan un estado de uso adecuado. Los billetes y monedas auténticos que están en buenas condiciones de uso se vuelven a poner en circulación, y los billetes manchados o deteriorados son destruidos y sustituidos por otros en buen estado».

Ante el revuelo mediático desatado por titulares que apuntaban a la retirada de estos billetes de 50 euros, la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subraya que se trata de un bulo. «El uso normal de los billetes en circulación hace que se desgasten, se ensucien y se vayan deteriorando: a veces se producen roturas, desgarros o deterioro (por ejemplo, si se meten accidentalmente en la lavadora), pero esto no significa que los billetes pierdan su valor ya que, si se estropea un billete, puede canjearse por uno nuevo», recuerda la asociación.

Además, desde la asociación insisten en que aunque un billete esté deteriorado, no pierde su valor. Siempre podrá canjearse por su valor si se presenta ante el Banco de España más de la mitad de la superficie original del billete o cuando se pueda demostrar que la parte que falta se ha destruido. «Por lo tanto, no hay motivo alguno para alarmar a la ciudadanía en cuanto a una posible pérdida del valor de sus billetes», agregan.