Recibe una multa por circular por Madrid un día que estaba en Sevilla y no se la quitan hasta tres meses después

Ya le pareció raro que la carta que recibió en su domicilio fuera del Ayuntamiento de Madrid, pero más extraño le resultó que se tratara ... de una multa de 200 euros por circular por una zona de bajas emisiones de especial protección en la Plaza Elíptica. La supuesta infracción se había producido el 7 de diciembre de 2024 a las 20.48 horas, pero era imposible porque tanto la conductora como su coche se encontraban ese día a bastantes kilómetros de distancia, concretamente en Sevilla.

Esto le pasó a una vecina de Alcalá de Guadaíra. La notificación le llegó el pasado mes de marzo y tanto sus datos personales como los de su vehículo eran correctos, pero no venía acompañada de ninguna fotografía ni prueba que pudiera acreditar que su coche había circulado por la citada plaza madrileña en el día y la hora indicada, entre otros motivos, porque estaba en Sevilla.

La afectada solicitó ayuda a Facua que preparó un escrito de alegaciones para que lo presentase en el organismo del Ayuntamiento de Madrid. Junto a las alegaciones, presentó una serie de fotografías que había tomado con su móvil el 7 de diciembre, en las que estaba con su familia en varios lugares emblemáticos de la capital hispalense, como Las Setas o La Giralda. Podía demostrar que se habían realizado ese día porque así se reflejaba en los metadatos de las imágenes.

A pesar de que era obvio de que se trataba de un error, la respuesta del Ayuntamiento de Madrid se hizo esperar y no fue hasta el pasado mes de junio cuando la mujer recibió una nueva notificación, firmada por el Jefe del Servicio de Instrucción de Multas de Circulación, donde se le informaba del sobreseimiento y archivo del expediente sancionador y, como consecuencia, de la anulación de la multa.