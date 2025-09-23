Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Puede la empresa vigilar tus redes sociales para sancionarte?

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite como prueba para el despido disciplinario de una trabajadora los vídeos publicados en TikTok durante la baja médica

Susana Zamora

Susana Zamora

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:13

Han dejado de ser un espacio privado de ocio para convertirse en un arma de doble filo. Son un escaparate a la vista de todos, ... también a la del empresario. Recientemente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reconocido la validez de las imágenes publicadas en redes sociales como prueba para despedir disciplinariamente a una trabajadora. Una decisión en la que entran en colisión el derecho a la intimidad y a la propia imagen y el legítimo poder de control del empleador.

