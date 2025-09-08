Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Protección de Datos sanciona a una empresa que grabó a un trabajador en la zona de descanso y usó la conversación para despedirlo

La mercantil se acogió a dos reducciones económicas tras reconocer su responsabilidad en los hechos

Susana Zamora

Susana Zamora

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:27

Denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que su empresa había instalado cámaras de videovigilancia que captaban sonido, «sin que se hubiera ... informado de ello a los trabajadores». Asimismo, informó de que había cámaras orientadas hacia la zona de descanso de los trabajadores y a la vía pública. Por último, hizo saber a este organismo que la mercantil tomó «medidas disciplinarias, incluyendo penalizaciones e incluso despidos, basándose en el contenido de las conversaciones privadas captadas por las cámaras». Como resultado de esas acciones, el denunciante perdió su puesto de trabajo.

