Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tarifa eléctrica

Precio de la luz por horas el viernes, 29 de agosto de 2025: los tramos más baratos del día

Datos de la Red Eléctrica de España del precio de los kilovatios por hora del viernes, 29 de agosto de 2025

José María Marín

José María Marín

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:00

Hogares de todo el mundo se ven afectados por el alza en la luz y buscan ahorrar. En nuestra web puedes ver el precio cada ... hora y los tramos más económicos de tu zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  3. 3 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  4. 4 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  5. 5 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  6. 6

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  7. 7 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  8. 8 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  9. 9 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  10. 10 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precio de la luz por horas el viernes, 29 de agosto de 2025: los tramos más baratos del día

Precio de la luz por horas el viernes, 29 de agosto de 2025: los tramos más baratos del día