Precio de la luz por horas el sábado, 20 de septiembre de 2025: los tramos más baratos del día
Datos de la Red Eléctrica de España del precio de los kilovatios por hora del sábado, 20 de septiembre de 2025
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:00
El aumento de la luz afecta la economía en general, elevando costos para empresas y hogares. Consulta en nuestra web el precio cada hora y ... los tramos más baratos en tu área.
Consejos para abaratar la factura de la luz
¿Cuánto cuesta poner el aire acondicionado?
Depende de varios factores. La potencia eléctrica nos dice cuánto gasta el aparato si funciona una hora entera, «pero el aire acondicionado no funciona exactamente así porque lleva un termostato que enciende, apaga o reduce la potencia para mantener la temperatura programada según sea necesario», advierten los expertos en climatización. Un truco para calcular el consumo aproximado es dividir entre dos la suma de las potencias mínima y máxima, que en nuestro ejemplo sería 1 kilovatio a la hora. Si tomamos como referencia una tarifa media de 0,30 euros por kWh, la ecuación es sencilla. Mantener encendido el aire acondicionado cuatro horas al día cuesta 36 euros al mes.
¿Cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen?
Nevera: El frigorífico y el congelador son dos de los electrodomésticos que más consumen ya que están todo el día conectados. No obstante, se puede ahorrar algo de dinero aprovechando al máximo su volumen, ajustando el termostato entre 4 y 6 grados centígrados y no dejando la puerta abierta mucho rato. Lo más recomendable es que la nevera no esté ubicada en la cocina cerca del horno, de un radiador o de una ventana soleada.
Lavavajillas: Nuestra factura de la luz puede verse modificada cambiando el programa del lavavajillas. Según la OCU, los consumidores pueden ahorrar hasta un 20% si utilizan un programa económico (a 50 ºC en lugar de 60 ºC) y reservando el programa de lavado intenso únicamente cuando la vaijilla esté muy sucia.Al contrario de lo que podría pensarse, el programa de media carga no ahorra mucha energía, así que es mejor esperar a llenar el lavavajillas por completo para ponerlo en marcha.
Lavadora y secadora: Para ahorrar en el consumo de luz por poner la lavadora y la secadora, lo aconsejable es utilizar el programa más frío posible en los lavados, así como el centrifugado más rápido. Además, si vas a planchar la ropa, es recomendable finalizar el programa de secado antes.
Televisión: ¿Cuántas veces dejamos la televisión encendida sin ni siquiera hacerle caso? Este gesto tan cotidiano puede encarecer la factura de la luz. De media, los españoles pasan más de tres horas y media al día frente a la pequeña pantalla, lo que supone un consumo energético de hasta un 12%. Para ahorrar la solución no pasa por apagar la televisión o dejarla en 'standby', sino en desconectarla cuando no se esté utilizando. De no hacerlo, puede llegar a consumidr tanto como un ordenador a pleno rendimiento aunque no esté encendida.
Horno: «Es un gran consumidor de energía (5,1%) al generar calor a altas temperaturas en un periodo muy breve de tiempo». Estos tres consejos son básicos para reducir el gasto: no es necesario precalentarlo para cocciones superiores a una hora, no se debe abrir la puerta para revisar la comida y conviene apagarlo antes de tiempo para aprovechar el calor residual.
Pequeños electrodomésticos: Los pequeños electrodomésticos que baten o trocean suelen tener potencias bajas; pero que los que producen calor, como el robot de cocina, la plancha o el secador, «tienen potencias mayores y dan lugar a consumos importantes».
¿Cómo ahorrar en casa?
Disponer de electrodomésticos con calificación energética A
Lavadora: programas cortos y de agua fría
Lavavajillas: utilizar programa eco y limpiar el filtro de manera habitual
Frigorífico: mantener la temperatura entre 3 y 7 grados, mantenerlo limpio de escarcha y no meter alimentos calientes
Vitrocerámica: aprovechar el calor residual
Horno: evitar abrirlo innecesariamente (puede perder el 25% del calor acumulado) y aprovechar el calor residual
Utilizar calor residual
Evitar dejar aparatos en 'stand by'
