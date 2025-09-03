Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tarifa eléctrica

Precio de la luz por horas el jueves, 04 de septiembre de 2025: los tramos más baratos del día

Datos de la Red Eléctrica de España del precio de los kilovatios por hora del jueves, 04 de septiembre de 2025

José María Marín

José María Marín

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:00

El alza de la luz afecta el presupuesto familiar, sobre todo para quienes la usan intensivamente. Consulta en nuestra web el precio cada hora y ... descubre los tramos más baratos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  5. 5 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  10. 10 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precio de la luz por horas el jueves, 04 de septiembre de 2025: los tramos más baratos del día

Precio de la luz por horas el jueves, 04 de septiembre de 2025: los tramos más baratos del día