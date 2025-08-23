Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tarifa eléctrica

Precio de la luz por horas el domingo, 24 de agosto de 2025: los tramos más baratos del día

Datos de la Red Eléctrica de España del precio de los kilovatios por hora del domingo, 24 de agosto de 2025

José María Marín

José María Marín

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:00

Cuando el precio de la luz sube, ajustar el presupuesto se vuelve un desafío. Descubre en nuestra web el precio cada hora y los tramos ... más económicos para tu factura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  3. 3 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  4. 4 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  5. 5 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  6. 6 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  7. 7

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  8. 8 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  9. 9

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  10. 10

    Las personas mayores de 50 años se lanzan a hacer deporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precio de la luz por horas el domingo, 24 de agosto de 2025: los tramos más baratos del día

Precio de la luz por horas el domingo, 24 de agosto de 2025: los tramos más baratos del día