Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tarifa eléctrica

Precio de la luz por horas el domingo, 10 de agosto de 2025: los tramos más baratos del día

Datos de la Red Eléctrica de España del precio de los kilovatios por hora del domingo, 10 de agosto de 2025

José María Marín

José María Marín

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:00

El alza en el precio de la luz es un problema global. Consulta en nuestra web el precio cada hora y encuentra los tramos más ... baratos para reducir tu factura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  2. 2 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  5. 5 Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli
  6. 6 Huyen de una tienda con una treintena de artículos robados tras zarandear y sacar una navaja a la dependienta en Fuengirola
  7. 7 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  8. 8 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  9. 9 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  10. 10

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precio de la luz por horas el domingo, 10 de agosto de 2025: los tramos más baratos del día

Precio de la luz por horas el domingo, 10 de agosto de 2025: los tramos más baratos del día