Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, miércoles 13 de agosto de 2025

Listado completo de gasolineras con precios actualizados diariamente

José María Marín

José María Marín

Martes, 12 de agosto 2025, 23:39

El aumento global de gasolina y diésel está pesando en tu bolsillo. En Málaga, encuentra las opciones más económicas para mantener tus finanzas en equilibrio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  4. 4 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  5. 5

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  6. 6

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta
  8. 8

    La truculenta historia del cura asesino de Riogordo
  9. 9

    Comienza la demolición del estadio de fútbol de Marbella
  10. 10 Fuengirola contratará a detectives para vigilar a trabajadores municipales de baja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, miércoles 13 de agosto de 2025

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, miércoles 13 de agosto de 2025