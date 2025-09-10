Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, jueves 11 de septiembre de 2025

Listado completo de gasolineras con precios actualizados diariamente

José María Marín

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:50

Los elevados precios de gasolina y diésel preocupan a todos. Descubre en Málaga las gasolineras más económicas y optimiza tu gasto en combustible.

  1. Consejos para ahorrar gasolina

Vigilar la presión de los neumáticos

Uno de ... los elementos primordiales de un automóvil y que sin embargo se suele descuidar con más facilidad es el neumático. Además de ser esencial en términos de seguridad, influye también en el consumo del coche. Los neumáticos deben ir inflados a la presión recomendada por el fabricante. Solo en invierno, con frío, o si el coche va algo cargado hay que inflarlos un poco más (+0,2 o +0,3 bares, habitualmente). Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2 % en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

