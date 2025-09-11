Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La justicia considera donación encubierta las transferencias de 68.000 euros que realizó una madre a uno de los hijos antes de morir

El beneficiario ha sido condenado a incorporar el dinero a la masa hereditaria para su reparto entre todos los herederos

Susana Zamora

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:14

Los más de 68.000 euros transferidos por una madre a uno de sus hijos antes de fallecer deberán incorporarse a la herencia. Así, lo ... ha considerado la Audiencia Provincial de Pontevedra después de que el otro hijo, hermano del beneficiario por la progenitoria, acudiese a la justicia a reclamar lo que también consideraba suyo. Y es que según la sentencia consultada por este periódico nunca se acreditó que esos traspasos de dinero -el último de 12.000 euros tres días antes de morir- estuvieran justificados ni que fueran una donación formal, por lo que debían sumarse a la masa hereditaria y repartirse entre todos los herederos.

