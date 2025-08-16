Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Archivo

Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso

El establecimiento argumenta que se trata de un depósito que reembolsan a los clientes cuando devuelven el objeto

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:37

Ni por los cubiertos, ni por el pan; una mujer ha difundido a través de la red social X que un restaurante japonés de Ibiza ... le ha cobrado por un gancho para colgar el bolso en la mesa que le ofreció una de las camareras del establecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  2. 2 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  3. 3 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  4. 4 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  5. 5 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  6. 6 Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga
  7. 7 ¿Las empresas pueden obligar a los trabajadores a contestar llamadas y WhatsApp fuera de su horario?: sí, en estos casos
  8. 8

    El Málaga cambia de objetivos
  9. 9

    La Feria de Málaga arranca hoy con una previsión de menos ocupación en hoteles y viviendas turísticas
  10. 10 La última serie de mafiosos que fascina a Arturo Pérez-Reverte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso

Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso