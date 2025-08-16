Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso

Ni por los cubiertos, ni por el pan; una mujer ha difundido a través de la red social X que un restaurante japonés de Ibiza ... le ha cobrado por un gancho para colgar el bolso en la mesa que le ofreció una de las camareras del establecimiento.

Ante las numerosas reacciones que ha tenido el tuit y las explicaciones de propio restaurante, llamado Wakame, Facua-Consumidores en Acción ha decidido denunciar ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares a este negocio, solicitando que se investigue el caso y se le abra un expediente sancionador.

La clienta explica que aceptaron hacer uso del gancho tras la insistencia de la persona que les atendió: «La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos». La sorpresa llegó cuando, al pedir la cuenta, el restaurante les cobró 12 euros por el uso de este objeto.

El restaurante argumenta que comenzaron a cobrar por el gancho «después de que, por descuido, muchos clientes se lo llevaran pensando que era gratis». Además, apunta a que se trata de un «servicio opcional» y que los 12 euros se incluyen en la cuenta en concepto de «depósito» y que, una vez que se devuelve este utensilio, «su importe siempre se descuenta al pagar, salvo que la persona quiera llevárselo como recuerdo», añade.

Pero Facua considera que «esta práctica es abusiva y por ello contraria a la legislación estatal y autonómica que regula los derechos de los consumidores»; no por el hecho del depósito sino porque «de manera previa el establecimiento no informa a los clientes de que este objeto no es un servicio prestado como una atención comercial ni se trata de un obsequio promocional, puesto que incluye el logotipo del restaurante, sino que se cobra junto con el importe de la consumición salvo que el cliente manifieste expresamente lo contrario».

Por ello, la asociación de consumidores señala que, para poder cobrar legalmente este dinero, el restaurante Wakame debería informar del coste del gancho cuando lo ofrece y que sea el consumidor el que decida si quiere hacer uso de él o no, «ya que de lo contrario se puede interpretar que se trata de un obsequio».