Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Archivo

El Estatuto de Trabajadores recoge el derecho a reclamar si cobras menos que un compañero por hacer lo mismo

El artículo 28 del Estatuto de Trabajadores garantiza el derecho a ganar el mismo salario por desempeñar las mismas labores dentro de una empresa

SUR

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:48

Percibir el mismo salario por realizar el mismo trabajo es un derecho que tiene cualquier trabajador y que viene reflejado en el Estatuto de Trabajadores. ... El artículo 28 establece que «los trabajadores tienen derecho a percibir un salario igual por trabajo de igual valor, sin que exista discriminación por razón de sexo, origen, condición social, raza, religión, opinión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, edad o cualquier otra condición personal o social».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  2. 2 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  3. 3 ¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo por la calle? Hay un límite máximo
  4. 4 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  5. 5 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  6. 6 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  7. 7 Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»
  8. 8 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España
  9. 9 Alarma en Monda por un incendio forestal en plena noche
  10. 10 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Estatuto de Trabajadores recoge el derecho a reclamar si cobras menos que un compañero por hacer lo mismo

El Estatuto de Trabajadores recoge el derecho a reclamar si cobras menos que un compañero por hacer lo mismo