El Estatuto de Trabajadores recoge el derecho a reclamar si cobras menos que un compañero por hacer lo mismo

Percibir el mismo salario por realizar el mismo trabajo es un derecho que tiene cualquier trabajador y que viene reflejado en el Estatuto de Trabajadores. ... El artículo 28 establece que «los trabajadores tienen derecho a percibir un salario igual por trabajo de igual valor, sin que exista discriminación por razón de sexo, origen, condición social, raza, religión, opinión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, edad o cualquier otra condición personal o social».

Los únicos criterios que pueden justificar una diferencia salarial son los de productividad, experiencia, formación o responsabilidad. Este artículo no solo intenta proteger contra la brecha salarial de género sino contra cualquier tipo de discriminación retributiva.

Por ello, cualquier persona que considere que el sueldo que recibe es menor al de un compañero que realiza el mismo trabajo o uno de igual valor, pueden reclamar amparándose en este artículo. Habitualmente, se empieza con una reclamación interna a la empresa. Si la respuesta no convence, el trabajador puede acudir a los representantes sindicales o a la Inspección de Trabajo. En este último caso, el trabajador puede interponer una demanda judicial por vulneración del derecho a la igualdad retributiva.

Desde 2021, las empresas están obligadas a llevar registros salariales o retributivos que recogen los valores medios de los salarios, complementos y percepciones extrasalariales de toda la plantilla, desagregados por sexo y por grupos profesionales o puestos de trabajo de igual valor. Su objetivo es garantizar la transparencia y detectar y prevenir posibles brechas salariales y discriminación retributiva. Además, las compañías con más de 50 trabajadores están obligadas a realizar auditorías salariales periódicas y establecer planes de igualdad.