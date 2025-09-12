¿Es legal que te incluyan en el whatsapp de la comunidad de propietarios y tu teléfono quede visible a todos los vecinos?

Es un canal de comunicación rápido y puede ser un herramienta muy útil en la gestión y coordinación de asuntos que afectan a las comunidades ... de propietarios. Crear un grupo de whatsapp para notificar cuestiones relevantes a los comuneros es una tendencia creciente, tal y como constatan desde el Colegio Oficinal de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

Puede ser muy eficaz, pero también puede convertirse en un patio de vecinos, donde lejos de respetarse el fin para el que fue creado se use por los residentes para dirimir rencillas personales, airear deudas o criticar comportamientos a la luz de todos y a horas intempestivas. «Como puede ocurrir en un grupo de whatsapp de padres de un colegio, terminan saltando chispas por todos lados y al final genera más problemas que los que evita», advierte Manuel Jiménez, presidente del Colegio Oficinal de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

Sin duda, es un riesgo para la buena convivencia y solo cabría invocar a la sensatez y a la buena educación. Pero, además, la falta de regulación de estos grupos de whatsapp -«tampoco lo están en las empresas ni cuando recurren a ellos los padres de un colegio»- puede acarrear problemas si no se adoptan precauciones. Para empezar, porque cuando se crean se incorporan los contactos de los propietarios, con sus nombres y números de teléfono, y si se hace sin haber recabado su permiso previo puede vulnerarse la normativa de protección de datos.

Límites legales

Por eso, Jiménez recomienda adoptar algunas medidas para no incurrir en una ilegalidad. «Lo ideal es que la creación del grupo de whatsapp se abordase en junta de propietarios, como un punto más del orden del día, para que los vecinos puedan opinar sobre su conveniencia o no y siempre dándoles la oportunidad de abandonarlo cuando lo deseen», expresa Jiménez.

A partir de ahí, y en caso de crearse, el procedimiento sería que el administrador mandase un correo electrónico a cada propietario y ya con su consentimiento por escrito, incorporarlo al grupo de whatsapp. «Un consentimiento que debe ser expreso, informado y explícito; de no serlo, no podría incluirse», subraya el administrador.

Asimismo, el uso de las intervenciones debe ser limitado y circunscribirse al propósito para el cual fue creado el grupo. «Por eso, muchos administradores de fincas que quieren una vía de comunicación inmediata con sus comunidades optan por una alternativa igual de eficaz al whatsapp, «pero que evita que se vaya de las manos y los vecinos se enzarcen en discusiones y se hagan reproches y acusaciones que no son capaces de plantear cara a cara en una junta de propietarios».

Se trataría de los grupos de difusión en WhatsApp, también llamados listas de difusión, que permiten enviar un mismo mensaje a varios contactos a la vez, pero de forma privada, como si fuera un mensaje individual para cada uno ellos. «Creo que es la mejor fórmula: rápida, eficaz y limitada al mensaje concreto que se quiere transmitir», precisa.