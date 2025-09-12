Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Despiden a una trabajadora por ocultar la relación que mantenía con el jefe que la contrató y un tribunal lo declara improcedente

La empresa argumentó «conflicto de intereses» y una «conducta abusiva y fraudulenta» al usar material de la compañía para uso particular

Susana Zamora

Susana Zamora

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:20

Mantenía una relación «afectiva» con el hombre que un año después, y tras un proceso de selección, la contrataría y se convertiría en su superior ... jerárquico. Ninguno de los dos comunicó a la empresa la existencia de esa relación sentimental. No fue lo único que mantuvo en secreto, ya que la hija de esta trabajadora envió por correo electrónico su curriculum y la supervisora del departamento de administración, sin saber que se trataba de su hija, le realizó una entrevista de trabajo para un puesto que se encontraba vacante. Aunque no fue contratada. Por último, también usó los medios informáticos de la corporación para fines particulares «sin autorización».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  3. 3 Estas son y así se dibujan las siete soluciones que proponen Málaga y Rincón de la Victoria para acabar con los atascos en la autovía
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  8. 8 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  9. 9 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  10. 10

    La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Despiden a una trabajadora por ocultar la relación que mantenía con el jefe que la contrató y un tribunal lo declara improcedente

Despiden a una trabajadora por ocultar la relación que mantenía con el jefe que la contrató y un tribunal lo declara improcedente