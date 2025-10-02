Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería

La trabajadora manipuló también el sistema de control horario para enmascarar sus reiteradas ausencias

Susana Zamora

Susana Zamora

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:47

Sus ausencias «reiteradas e injustificadas» del puesto de trabajo, además de dañar la imagen de su empresa -la entidad bancaria Caixabank- repercutió en el buen ... funcionamiento de la oficina en la que trabajaba, ya que dependía exclusivamente de esta empleada para desarrollar todo el horario laboral. «Además de lo anterior, sus faltas perjudican considerablemente a los clientes de la zona de Berriz (Vizcaya), dado que su oficina es la única que nuestra entidad tiene abierta en dicho municipio».

