Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido

El Tribunal considera que en situaciones donde existe sospecha de actividad ilícita, la legalidad del uso de cámaras de seguridad está avalada por la necesidad de proteger los intereses de la empresa

Susana Zamora

Susana Zamora

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:59

Una sentencia del Tribunal Supremo acaba con la controversia en torno a la utilización de las grabaciones de videovigilancia como prueba en un despido disciplinario. ... Unifica doctrina después de que una trabajadora, dependienta de Stradivarius, fuera cesada por hacer una devolución falsa y reintegrarse en su cuenta 39,98 euros sin haber devuelto las prendas de ropa.

