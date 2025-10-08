Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Monedas de oro. Reuters

El oro supera por primera vez los 4.000 dólares tras subir un 50% este año

La onza de este activo refugio alcanza un nuevo récord histórico por la incertidumbre geopolítica y las masivas compras de los bancos centrales

C. P. S.

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:36

Comenta

El oro, el mayor activo refugio del mercado, ha superado por primera vez el umbral de los 4.000 dólares, marcando así nuevos máximos históricos, ... alentada por la incertidumbre geopolítica y los efectos que esta coyuntura pueda tener en los tipos de interés de Estados Unidos. En concreto, la onza de oro al contado ha escalado hasta un máximo intradía de 4.037,02 dólares, según datos de CNBC, lo que implica una revalorización del 1,3% respecto del cierre anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  3. 3 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  4. 4 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  5. 5 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  6. 6 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  7. 7 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  8. 8 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  9. 9 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  10. 10 «Mi madre se ha muerto con la duda de si el final habría sido el mismo si la hubieran avisado a tiempo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El oro supera por primera vez los 4.000 dólares tras subir un 50% este año

El oro supera por primera vez los 4.000 dólares tras subir un 50% este año