La presidenta del BCE, Christine Lagarde, en Jackson Hole. Reuters

Lagarde dice que la buena marcha de la economía española «se debe en gran medida a la inmigración»

La presidenta del BCE afirma que «la independencia de cualquier banco central tiene una importancia crucial»

EP

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:33

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha destacado la contribución de la inmigración a la fortaleza del mercado laboral de la eurozona ... y ha puesto como ejemplo a Alemania y a España. «El sólido desempeño del PIB de España tras la pandemia, que ha contribuido a sostener el agregado de la zona euro, también se debe en gran medida a la contribución de la mano de obra extranjera», explicó tras señalar que el PIB alemán sería un 6% menor desde 2019 sin la contribución de los trabajadores extranjeros.

