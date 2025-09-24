Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Iberdrola, con una inversión de 58.000 millones, se centra en las redes eléctricas y en Reino Unido y EE UU

Confirma el giro de negocio con el que plantea elevar su beneficio anual en 2.000 millones más para repartir 20.000 millones en dividendos hasta 2028

Lucas Irigoyen

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:21

Iberdrola consolida el cambio en su apuesta de modelo de negocio. Y la compañía tiene claro cuáles son «sus prioridades: las redes eléctricas reguladas; y ... también cuáles son los principales destinos geográficos: el Reino Unido y los Estados Unidos». Con esa contundencia lo recoge su nuevo plan estratégico. La eléctrica vasca avanza así en la apuesta por centrar su operativa en el desarrollo de las redes que transportan la electricidad desbancando a la actividad de generación energética.

