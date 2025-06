Las grandes eléctricas valoran de forma positiva las medidas antiapagón del Gobierno

Las grandes energéticas valoran de forma positiva el real decreto aprobado por el Gobierno para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril ... . La presidenta de Aelec, Marina Serrano, apuntó este jueves a que la norma «introduce disposiciones que creíamos que eran necesarias en la regulación, con elementos positivos con medidas que permitirán dar más acceso a la conexión».

No obstante, advierte que aún existen algunas limitaciones que habrá que abordar en el desarrollo l egal del texto. Durante su intervención en os cursos financieros organizados por la UIMP y la Apie en Santander, la presidenta Aelec -que representa a empresas como Iberdrola, Endesa o EDP- apuntó que «para el modelo al que vamos hace falta que haya alamaceniamiento y eso también lo regula la norma».

Pese a los efectos positivos, la patronal emitió un comunicado posterior en el que apuntaba que aún quedan asuntos pendientes por abordar en el desarrollo regulatorio. «Entre ellas destaca la necesaria revisión del límite de inversión en distribución, una medida clave recogida en el propio informe del Comité de Análisis y fundamental para reforzar las redes, especialmente ante el crecimiento de la demanda industrial», señala la asociación.

También apuntan a un mayor avance en la ordenación del procedimiento de acceso y conexión de la demanda, así como una regulación del control sobre la operación reforzada del sistema, «para laminar el impacto que este modo de operación está causando a corto plazo sobre los precios de la electricidad».

En todo caso, Serrano insistió en que el texto implica un avance en la puesta en marcha de las propuestas del informe del Comité de Análisis del apagón. La presidenta de Aelec insistió en culpar a REE del cero energético, en medio del cruce de acusaciones en el que siguen inmersos las partes implicadas. «Hemos colaborado, hemos remitido toda la información al comité de crisis, a la CNMC... el origen de la crisis es el control de la tensión», apuntó, advirtiendo que REE «tenía las herramientas y mecanismos para evitar que se llegase a un cero eléctrico».

Frente a las acusaciones -también por parte del Gobierno- de que las eléctricas no actuaron bien en aquella fatídica jornada, la presidenta de Aelec defendió que «no tenemos constancia de que se hayan producido desconexiones indebidas». Serrano aseguró que «para nosostros no están acreditas» las sospechas que apuntan a que el sector se desconectaron del sistema no como medida de protección (para no quemarse) sino porque no les convenían los bajos precios de la energía que regían aquellos días.

Cabe recordar que Aelec ya lanzó sus propias conclusiones sobre el cero energético elaborado a partir de los datos de las propias compañías. «Si el día 28 se hubiese acoplado más generación convencional, el apagón no se hubiera producido», concluyó en su informe.