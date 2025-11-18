Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EFE

El Gobierno empeora la tasa de paro para este año y el que viene, aunque sigue confiando en rebajarla a un dígito

Economía monitorizará a partir de ahora la tasa de pobreza para calcular el crecimiento real de España

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:35

Comenta

Los datos de PIB no dejan de dar buenas noticias. La macroeconomía vive un momento muy positivo en España, posicionándose como la locomotora de la ... eurozona que en otros tiempos fue Alemania. La Comisión Europea elevó el lunes del 2,6% al 2,9% la previsión de crecimiento de España para este año, que este martes ha confirmado el Gobierno en su nuevo cuadro macroeconómico. Pese a los aranceles impuestos por Estados Unidos, la economía no se resiente y el crecimiento se ve compensado con un mayor impacto de los fondos europeos.

