El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los ministros Puente y Morant, y el resto de la comitiva, a su llegada al aeropuerto de Alicante-Elche Shootori

Aena inyectará casi 13.000 millones a los aeropuertos españoles en un plan inversor récord

El presidente Sánchez garantiza que el plan de Aena mantendrá las tarifas aeroportuarias «más competitivas de Europa»

José Vicente Pérez Pardo / Edurne Martínez

Alicante / Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:07

La inversión en la red de aeropuertos españoles ascenderá a 12.900 millones de euros en el periodo 2027-2031, casi cinco veces más que ... en el plan anterior, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el aeropuerto de Alicante/Elche este jueves. El ministro de Transportes, Óscar Puente -también presente en el acto-, aseguró que este plan de inversiones de Aena permitirá que España siga manteniendo las tarifas aeroportuarias «más competitivas de Europa».

