Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre camina por la calle con bolsas de la compra. O. Chamorro

El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos

Seguridad Social cede a la petición de los sindicatos con la jubilación flexible y permitirá a los que accedan a este retiro recalcular su pensión con el nuevo periodo cotizado

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:39

Comenta

Importante paso en la nueva jubilación flexible que prepara el Gobierno con el objetivo de incrementar de forma significativa el número de personas que se ... reenganchan al mercado laboral una vez han dado el paso de ser pensionistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  5. 5 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  6. 6

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  7. 7 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  8. 8 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  9. 9 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  10. 10 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos

El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos