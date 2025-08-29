Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación este viernes en Sevilla

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación este viernes en Sevilla EP

El Gobierno aprobará el martes el proyecto para la condonación de 85.000 millones de deuda a las comunidades

Andalucía y Cataluña, con una quinta de 18.000 y 17.104 millones de euros, respectivamente, serían las regiones más beneficiadas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:50

El Consejo de Ministros aprobará el martes el proyecto de ley para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas con el que el ... Estado prevé asumir hasta 83.252 millones de las comunidades del régimen común. Así lo confirmó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero. Su departamento detalló en febrero la metodología para determinar el importe de cada comunidad que va a ser asumido por el Estado, aunque la decisión final recae en cada Ejecutivo regional, que tendrá que decidir si quiere este planteamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  3. 3 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  6. 6 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  7. 7 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  8. 8

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  9. 9

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  10. 10 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno aprobará el martes el proyecto para la condonación de 85.000 millones de deuda a las comunidades