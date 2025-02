Los asesores fiscales defienden un tipo superreducido temporal de IVA para el turismo

Cristina Vallejo Madrid Miércoles, 29 de julio 2020 | Actualizado 30/07/2020 07:51h. Comenta Compartir

«En tiempos de tribulaciones, mejor no hacer mudanza», afirma Stella Raventós, presidenta a la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Con ello, defiende que éste no es el momento de realizar una gran reforma tributaria. Pero sí de acometer ciertos cambios quirúrgicos para favorecer la supervivencia de las empresas a esta crisis, mejorar sus niveles de liquidez y que puedan afrontar el futuro con mejores perspectivas. «No es el momento de dar la vuelta al sistema fiscal, pero sí de ayudar a las empresas», defendió Raventós. Bajo este prisma, su organización ha presentado una batería de medidas fiscales de apoyo, «que no son ni revolucionarias ni de largo plazo, sino que tienen que ser implementadas ya». «Además de ser realistas y lógicas, se están tomando en otros países, pero España de momento está haciendo caso omiso», continuó la presidenta de AEDAF.

Una de las primeras propuestas pasa por el establecimiento, de manera temporal, de un tipo impositivo superreducido de IVA para determinados servicios del sector turístico, que ya venía muy maltrecho y que ha sufrido un nuevo revés en los últimos días, con varias decisiones de gobiernos europeos, que recomiendan no viajar a España o a algunas de las regiones del país. En particular, proponen que se aplique un IVA del 4% a servicios sobre los que ahora pesa un tipo del 10%: transporte de viajeros y sus equipajes; los servicios de hostelería, acampamiento y balneario; y restaurantes y en general el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto.

«No pedimos una bajada generalizada del IVA, la media es puntual, quirúrgica, a un sector muy importante, como lo es el turismo», ha defendido el fiscalista David Gómez Aragón, en respuesta a la inquietud manifestada por la AIReF, que apunta que los tipos reducidos de este impuesto indirecto tienen efectos regresivos. A este respecto, Gómez Aragón ha reconocido que sería conveniente subir los tipos del tributo para acercarlos al 21%, «pero no ahora, porque tenemos una depresión de demanda, de consumo», ha argumentado.

En un momento en el que se está negociando en el marco del diálogo social el nuevo marco para el teletrabajo, AEDAF propone la adopción de incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades, en el IRPF y el el IVA, relativos a los gastos vinculados con el trabajo a distancia. En particular, la asociación, en el documento que ha remitido a los grupos parlamentarios para su estudio, propone una deducción en el Impuesto de Sociedades por gastos e inversiones en que incurra una empresa vinculados al fomento del teletrabajo entre sus empleados, como la compra de monitores, teclados, ratones, altavoces, impresoras, webcam, micrófonos, auriculares o memorias USB. También por la inversión en formación y reciclaje de los trabajadores para fomentar su labor a distancia.

En cuanto al IRPF, AEDAF propone que no computen como rentas del trabajo los gastos reembolsados por la empresa al empleado en concepto de gastos de electricidad, telefonía y conexión a internet o para compra de materiales de oficina, con un límite de 2.000 euros anuales.

Asimismo, AEDAF propone la excención en el Impuesto sobre Sociedades de los ingresos financieros derivados de la adquisición de deuda pública emitida por el Estado, las comunidades autónomas u otras entidades gubernamentales pertenecientes a países residentes en la Unión Europea. También, la bonificación en Sucesiones y Donaciones de este tipo de deuda pública.

La propuesta ampara la exención de las rentas derivadas por deuda pública generadas por su transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión. La asociación defiende que la superación de la crisis económica con el aumento del gasto público requiere tomar medidas eficaces para favorecer su financiación, como incentivar la inversión en deuda pública con exenciones fiscales.

En este sentido, Stella Raventós asegura que si bien la recaudación es importante en unas circunstancias como las actuales, éste no es el momento de subir los impuestos. Y afirma que las medidas propuestas por la asociación que preside no tendrán un impacto permanente en los ingresos del Estado, o se compensarán por el empleo que ayudarán a mantener. David Gómez-Olano, fiscalista que ha participado en la elaboración de las propuestas, defiende que éstas «tienen un carácter temporal» y que «a medio plazo no deberían suponer un riesgo para la consolidación presupuestaria».

Otras propuestas pasan por la flexibilización de los requisitos y plazos para la recuperación del IVA de facturas impagadas; la eliminación temporal de los límites a la compensación de bases imponibles negativas en Sociedades; la introducción de una deducción extraordinaria en este mismo impuesto ligada a la recuperación económica y otra vinculada a la creación de empleo; o la flexibilización de los incentivos fiscales previstos por la inversión en empresas de nueva y reciente creación, con el objetivo de redirigir la economía española hacia actividades de alto valor añadido.