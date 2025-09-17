Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Reuters

El euro rompe máximos de cuatro años ante la primera bajada de tipos de la 'era Trump'

La Reserva Federal retomará hoy los recortes en las tasas de referencia en plena embestida de la Casa Blanca a su independencia

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:01

No hay duda en el mercado. La Reserva Federal (Fed) de EE UU rebajará hoy los tipos de interés por primera vez en la 'era ... Trump'. Una decisión descontada desde hace semanas entre los inversores, pero que hoy toma especial relevancia en medio de las presiones sobre la independencia del organismo, muy dividido ante la presencia de algunos miembros del comité que buscarán un recorte mayor al finalmente acordado, de 25 puntos básicos.

