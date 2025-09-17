El euro rompe máximos de cuatro años ante la primera bajada de tipos de la 'era Trump'

No hay duda en el mercado. La Reserva Federal (Fed) de EE UU rebajará hoy los tipos de interés por primera vez en la 'era ... Trump'. Una decisión descontada desde hace semanas entre los inversores, pero que hoy toma especial relevancia en medio de las presiones sobre la independencia del organismo, muy dividido ante la presencia de algunos miembros del comité que buscarán un recorte mayor al finalmente acordado, de 25 puntos básicos.

La institución sucumbe así a las últimas señales de debilidad económica, especialmente con los recientes datos de empleo, que sufrió un duro batacazo en agosto, con la creación de tan solo 22.000 puestos de trabajo, cuando se esperaban unas 75.000. El dato facilita la decisión de la Fed, que también sigue muy de cerca la evolución de la inflación ante el impacto -aún limitado- de los aranceles en los precios.

Si se confirma el recorte de tipos, la primera potencia mundial ampliará la brecha con el BCE de nuevo, después de que el organismo monetario europeo decidiese mantener su tasa de referencia en el 2% por segunda vez consecutiva en su último encuentro de la pasada semana.

La perspectiva de mayores bajadas de tipos en EE UU ya ha provocado un duro golpe contra el dólar que ha impulsado al euro a máximos de cuatro años frente al billete verde, situando el cruce entre ambas divisas en 1,18 dólares.

Presiones y dudas

Más allá de los datos, el mercado está especialmente atento a cualquier gesto de Jerome Powell en torno a las presiones que ha sufrido desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sobre todo tras una semana clave en la que la justicia ha tumbado el recurdo del presidente estadounidense para destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, que ha participado en la reunión de esta semana.

La atención se centrará ahora en los movimientos del organismo en los próximos meses. Paolo Zanghieri, economista sénior en Generali AM, anticipa que la Fed recortará hasta 100 puntos básicos entre septiembre y el primer trimestre de 2026, «impulsada por la debilidad del mercado laboral y una inflación subyacente del PCE -el indicador más seguido por la Fed para tomar sus decisiones de política monetaria- que se mantendría por encima del 3%».

«La debilidad que se deja entrever en el mercado laboral desde hace ya varios meses justificaría esta decisión que el mercado da por hecha», apunta Cristina Gavín, jefa de Renta Fija y gestora de fondos de Ibercaja Gestión. Sin embargo, aunque el mercado descuenta dos bajadas más de 25 puntos básicos que llevarían al tipo de interés a situarse en el rango 3,50%-3,75%, el experto considera que «quizás sea un movimiento muy agresivo dado el contexto actual, y se limite a una única bajada adicional antes de finalizar el año», sobre todo bajo la sombra de una Reserva Federal «cuya independencia se empieza a erosionar presionada por la administración Trump».

Así, y dado el posible riesgo de un error de la política monetaria, los expertos anticipan que Powell basará sus próximos discursos en los datos. «Al fin y al cabo, el presidente de la Fed, que pronto dejará su cargo, puede estar interesado en proteger su legado y lograr un aterrizaje suave para la economía, a pesar de todas las adversidades», señala Christian Scherrmann, economista jefe de DWS para EE UU.