España supera en nueve meses todos los cargadores instalados en 2024, aunque el 22% no funciona

España sigue dando pasos en la electrificación de la movilidad en pleno repliegue de muchas automovilísticas en sus estrategias empresariales. Los coches electrificados (eléctricos puros ... e híbridos enchufables) comienzan a hacerse fuertes en las calles españolas y la red de recarga ya abastece numerosos puntos en vías urbanas, interurbanas y carreteras. En lo que va de año, la red pública instalada ya supera toda la que se desplegó en 2024.

Las estadísticas, a fecha de 30 de septiembre, recogen un total de 52.107 puntos de recarga públicos, con 13.382 cargadores instalados en los últimos nueve meses, un 34,5% más que al cierre del año pasado, cuando se sumaron 9.424 enclaves de carga. «Son datos muy positivos. Se están realizando grandes esfuerzos que poco a poco van dando resultados, pero los procesos son muy largos y complejos», destacó José López-Tafall, director general de Anfac.

Sin embargo, y a pesar de que en tres meses se hayan instalado más de la mitad de los cargadores de todo el año pasado -lo que supone la segunda cifra más alta desde que se recopila esta información-, la infraestructura desplegada sigue aún muy lejos de lo fijado por el Gobierno en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec). Con los datos actuales, España solo tiene cubierto el 5% de la meta que debe alcanzar en apenas cinco años, y continúa repitiendo problemas que no ha resuelto, como la potencia de carga y, sobre todo, la disponibilidad: dos de cada diez puntos instalados están fuera de servicio.

En concreto, la red de recarga pública española cuenta con 14.643 puntos no operativos. «Si todos ellos estuvieran disponibles, superaríamos los objetivos planteados por la patronal», destacan desde el sector.

Carga lenta

La expansión de los puntos de recarga se apoya principalmente en los de 22 kW o menos. En la actualidad, el 70% de los cargadores públicos se califican como de carga lenta. «Este es uno de los datos que debe revertirse, ya que la carga rápida es fundamental para que el eléctrico pueda ser considerado como primer coche», alerta Anfac en su Barómetro de Electromovilidad.

En el último trimestre, España sumó 2.792 de estos puntos, mientras que los de carga rápida —los de 150 kW o más— se limitan a 740, de los cuales 277 son ultrarrápidos. Además, solo el 17% se encuentra en zonas interurbanas. «Contar con una buena red de recarga rápida es fundamental para reducir los tiempos en viajes de media y larga distancia», subrayan desde la industria.

«La carrera de la electromovilidad no espera a nadie», apunta López-Tafall. En España, las matriculaciones de coches eléctricos e híbridos enchufables en septiembre se duplicaron con respecto al mismo mes del año pasado (incluye turismos y comerciales ligeros): 22.068 vehículos en total, frente a los 10.872 de 2024. En el acumulado de los nueve primeros meses del año, el mercado español alcanza 171.698 matriculaciones, un 99,15% más que en el mismo periodo del año anterior. «Nos hemos quedado sin fondos del Moves en nueve comunidades», alerta el directivo.

Aunque los datos nacionales muestran una evolución positiva, los comunitarios siguen sin coger velocidad, y los porcentajes aún no se acercan a los objetivos marcados por la Comisión Europea para los próximos años. «No podemos liderar el grupo de cola en Europa; no puede ser suficiente», apostilla López-Tafall.

Este lento avance coincide con los nuevos planes de la industria automovilística europea, que revisa sus estrategias de electrificación. El vehículo eléctrico crece, pero no al ritmo esperado, y los grandes fabricantes prolongan la vida de sus modelos de combustión. El sector presiona a Europa para que elimine la obligación de vender solo eléctricos en 2035, mientras los ajustes de plantilla se acumulan sobre la mesa de negociación con los representantes sindicales.