Escrivá reorganiza el servicio de estudios del Banco de España tras la salida de su director

Máximo nerviosismo entre los empleados del servicio de estudios del Banco de España. El gobernador, José Luis Escrivá, ya ha presentado a la plantilla el ... nuevo Plan Estratégico de la institución, que incluye una fuerte reestructuración de la dirección general de Economía, una semana después de la dimisión de su responsable, Ángel Gavilán, tras presentar el informe anual del organismo. Un documento muy criticado por ser especialmente 'blando' con las políticas económicas del Gobierno y por no incluir apenas mención a una de las grandes preocupaciones de la institución bajo el anterior mandato de Pablo Hernández de Cos: la sostenibilidad de las pensiones.

La nueva dirección general de Economía pasa a estar formada por solo dos unidades, reduciendo notablemente sus responsabilidades frente a las cuatro anteriores, trasladando a buena parte del personal a otras áreas. En concreto, habrá un departamento de Análisis de la Economía Espaoñla que estará dirigido por Enrique Morán y otro de Política Monetaria y Economía Internacional, con Javier Pérez al frente.

El baile de fichas también ha afectado al hasta ahora número dos de la división de Economía, Carlos Thomas, que pasa a la Dirección de Estabilidad Financiera, que esta misma semana presenta también su informe anual. Thomas será sustituido por Galo Núñez, quien hace unos meses fue nombrado por Escrivá como director adjunto de Estabilidad Financiera. Es decir, un cambio de responsabilidades entre los dos.

Fuentes consultadas apuntan a que estos movimientos implican cierto «deterioro» del área dirigida hasta ahora por Gavilán, recordando que su salida, y también la de Ángel Estrada -anterior director de Estabilidad Financiera- supone perder a dos de las personas de máxima confianza del anterior gobernador, Hernández de Cos.

Lo que es cierto es que este movimiento conllevará una significativa reducción del personal del área de Economía, uno de los pilares de la institución en los últimos años, junto al de Estabilidad Financiera. Fuentes consultadas apuntan además al interés de Escrivá de trasladar a parte del personal al nuevo centro de innovación que el supervisor quiere reforzar dentro de su nuevo plan estratégico, y que estará ubicado en la sede del organismo en Barcelona, en un edificio que el propio Escrivá ha calificado de «infrautilizado».

No obstante, desde el Banco de España trasladan a este medio que la decisión no está tomada y que ese refuerzo de personal no implica necesariamente un traslado de parte de los empleados de Madrid a la Ciudad Condal, sino con una oferta específica para ello. En el caso de que se plantease esa posibilidad, afectaría solo al personal tecnológico, tal y como trasladan fuentes de la institución.