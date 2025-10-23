Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tesla recorta su beneficio trimestral un 37% por el aumento de costes

La reducción de márgenes en sus ventas automovilísticas, pese a que la cifra de negocio mejora un 12%, hace que las ganancias de la compañía queden en 1.373 millones de dólares

E. P.

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:16

Tesla ha logrado un beneficio neto de 1.373 millones de dólares (1.182 millones de euros) en el tercer trimestre del año, lo que ... supone un descenso del 37% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado este miércoles la compañía al cierre del mercado bursátil en Estados Unidos. La principal causa de ese recorte significativo han sido los márgenes más reducidos de la multinacional en sus ventas de automóviles, al tener que ajustar precios para mantener la demanda.

