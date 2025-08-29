Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viajero con equipaje en los puestos de Ryanair. Archivo

Ryanair pagará más a sus trabajadores por cazar maletas de cabina grandes

A partir de noviembre, la aerolínea dará a sus empleados 2,5 euros por maleta 'retenida'

C. P. S.

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:50

2,5 euros de prima. Este es el incentivo -hasta ahora cobraban 1,5 euros por maleta, que recibirán a partir de noviembre los trabajadores ... de Ryanair por detectar equipajes de mano que excedan las dimensiones permitidas por la aerolínea irlandesa.

