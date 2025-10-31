Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EP

Orange cierra la compra del 50% de Masorange por 4.300 millones

La compañía francesa pasa a gestionar el 100% del capital del segundo operador español de telecos por ingresos y el primero por base de clientes

José A. González
Edurne Martínez

José A. González y Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:36

Comenta

Era un rumor que llevaba semanas rondando el sector de las telecomunicaciones y, finalmente, se realizó. En una operación relámpago, el gigante francés Orange compra ... el 50% que no controla de la firma Masorange y que hasta ahora estaba en manos del holding Lorca, en el que están presentes accionistas españoles, KKR, Providence y Cinven. Con esta transacción que alcanza los 4.300 millones de euros, la firma gala pasa a gestionar el 100% del capital del segundo operador español de telecos por ingresos y el primero por base de clientes. Se prevé la firma de un acuerdo vinculante antes de finales de 2025.

