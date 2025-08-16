Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Iberdrola e Ingeteam redoblan su apuesta por el almacenamiento de energía renovable

Ambas empresas colaboran en la hibridación de tres plantas solares con nuevos sistemas de almacenamiento ubicadas en en Burgos, Huelva y Extremadura

C. P. S.

Sábado, 16 de agosto 2025, 16:40

Iberdrola e Ingeteam continúan apostando por el almacenamiento de energía renovable como tecnología clave para la transición energética y la descarbonización. Ambas compañías han colaborado ... en numerosos proyectos de almacenamiento de energía, tanto en España, como en el extranjero. En esta ocasión, Ingeteam hibridará las plantas fotovoltaicas existentes de Revilla Vallejera (Burgos), Andévalo (Huelva) y Almaraz I&II (Extremadura), mediante un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS). La compañía llevará a cabo el suministro y la puesta en marcha de sus soluciones de electrónica de potencia en media tensión, control y SCADA de cada una de las plantas, que comenzarán a operar en el último trimestre del año.

