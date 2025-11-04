Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos jóvenes pasan al lado de una zapatería. EP

El Gobierno eleva el criterio de tamaño empresarial para reducir carga administrativa a las pymes

Se estima que 5.813 empresas se beneficiarán de la medida, que implicará contar con un volumen de negocio de 15 millones, frente a los 8 millones anteriores

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:16

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley que modifica los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera. El ... objetivo es reducir la carga administrativa de las 5.813 empresas que el Ejecutivo estima que podrán, bajo las nuevas condiciones, acceder al régimen simplificado de información financiera (modelos abreviados), «reduciendo sus cargas administrativas y favoreciendo un entorno empresarial más eficiente».

