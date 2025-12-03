Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la campaña de Aena y Estopa. R. C.

Estopa y Aena lanzan una campaña con un villancico exclusivo para celebrar la llegada de la Navidad a los aeropuertos

«Villa & Ziko» estará también disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes 5 de diciembre

C. P. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:32

Comenta

Aena ha presentado hoy en Barcelona su nueva campaña de Navidad junto a Estopa. En una rueda de prensa celebrada en la Fundació Joan Miró, ... los hermanos Muñoz, junto a la directora de Comunicación de la compañía aeroportuaria, María Gómez, han proyectado en primicia el nuevo spot navideño: una pieza que gira en torno al propio dúo, que aporta su música, su humor y su sello inconfundible para destacar la importancia de los aeropuertos en unas fechas tan especiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  5. 5 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  6. 6 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  7. 7 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  8. 8 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  9. 9 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  10. 10 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estopa y Aena lanzan una campaña con un villancico exclusivo para celebrar la llegada de la Navidad a los aeropuertos

Estopa y Aena lanzan una campaña con un villancico exclusivo para celebrar la llegada de la Navidad a los aeropuertos