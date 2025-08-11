Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Resgistro de la Propiedad de Logroño, oficinistas, administrativos, oficiales del registro durante su trabajo L. P.

La creación de empresas en España registra su mejor mes de junio en 18 años

Con un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior, el número de nuevas sociedades mercantiles se sitúa en 10.964

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:04

La creación de empresas en España en junio experimientó un repunte del 15% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento sitúa el número ... total de nuevas sociedades mercantiles en 10.964, su mayor cifra para este mes desde 2007, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este notable aumento, el crecimiento en el número de nuevas sociedades acumula tres meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril y un 36,9% en mayo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  3. 3 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  4. 4 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  5. 5 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  6. 6 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  7. 7 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  8. 8 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  9. 9

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta
  10. 10 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La creación de empresas en España registra su mejor mes de junio en 18 años

La creación de empresas en España registra su mejor mes de junio en 18 años