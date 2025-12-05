Bruselas multa a X con 120 millones por tres infracciones de la normativa digital europea

La Comisión Europea ha impuesto este viernes una multa de 120 millones de euros a X -anteriormente Twitter- por tres infracciones de la normativa digital ... europea. Bruselas señala que el check azul que esta red social incorpora en las cuentas que pagan una suscripción premium «engaña a los usuarios», ya que no garantiza que se trate necesariamente de cuentas verificadas, como ocurría antes de que la compañía pasara a manos del magnate Elon Musk. Esta es la primera multa que se impone a la red social X bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea.

Tras dos años de investigación, el Ejecutivo comunitario ha tenido en cuenta la naturaleza, la gravedad y la duración de las infracciones para establecer las sanciones económicas proporcionadas a X. En el caso del check azul, considera que se trata de una vulneración «particularmente seria», ya que no permite a los usuarios determinar si hay una persona real detrás de esas cuentas y ha establecido una multa de 45 millones de euros a esta red social.

Otra de las infracciones tiene que ver con que X no cuenta con un directorio publicitario, un archivo que ofrece información sobre las experiencias de publicidad personalizada y que sirven para detectar estafas, anuncios políticos falsos y campañas de desinformación de terceros países. Contar con un directorio de este tipo es uno de los requisitos de la Ley de Servicios Digitales (DSA) por lo que la Comisión propone una multa de 35 millones a X.

Por último, los servicios técnicos de Bruselas han puesto el foco sobre la falta de información para investigadores, unos datos entre los que están la cantidad de visualizaciones y de 'me gusta'. La Comisión apunta que esta información es esencial para entender cómo se distribuyen contenidos ilegales, antisemitas o que sean peligrosos para los menores, por lo que ha establecido otra sanción de 40 millones por esta infracción.

En paralelo, Bruselas mantiene otras dos investigaciones abiertas contra la compañía. Una de ellas tiene que ver con la sospecha de infracciones relacionadas con la moderación de contenidos y la difusión de vídeos e imágenes ilegales en el contexto de los ataques terroristas de Hamás en Israel, en octubre de 2023. La Comisión también está analizando los cambios en los algoritmos que usa X y los está inspeccionando para entender los cambios y asegurarse de que cumplen con la normativa europea.