El nuevo consejero delegado de Air Europa, Richard Clark. R. C.

Air Europa nombra a Richard Clark nuevo consejero delegado para liderar su expansión internacional

Clark sustituirá en el cargo a Jesús Nuño de la Rosa, quien ha llegado a un acuerdo con la compañía para dejar el puesto de manera «amistosa»

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:51

Air Europa ha nombrado a Richard Clark, hasta ahora director general de la compañía, como nuevo consejero delegado para que lidere el crecimiento internacional de ... la aerolínea.

