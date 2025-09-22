Yago School Málaga: un inicio de curso lleno de novedades

El curso escolar 2025-2026 empieza en Yago School Málaga con la misma ilusión y energía que caracteriza a este proyecto educativo internacional. La gran ... novedad de este año es la apertura de Infantil y Primaria, lo que supone un paso fundamental para ofrecer a las familias un itinerario completo desde las primeras etapas de aprendizaje, siempre con la mirada puesta en el futuro.

Yago School Málaga se consolida como un colegio de referencia que combina excelencia académica, innovación y una visión global. Con la matrícula aún abierta para el curso actual y la posibilidad de iniciar el proceso de admisión para el año académico 2026-2027, el colegio reafirma su compromiso con las familias que buscan una formación sólida, personalizada y adaptada a un mundo en constante cambio.

Cada vez más familias optan por asegurar la continuidad académica de sus hijos en un mismo entorno, especialmente cuando se trata de un colegio que ofrece un proyecto internacional desde los 3 hasta los 18 años. Gracias a su planificación a largo plazo, Yago School Málaga facilita reservar plaza en etapas clave como el Programa de Años Intermedios (MYP) y el Programa del Diploma (DP) del Bachillerato Internacional (IB), reconocido mundialmente.

La propuesta educativa de Yago School Málaga va más allá del curriculum tradicional. El 85% de las asignaturas se imparten en inglés, se introduce el chino desde Infantil y se fomenta el aprendizaje activo a través de la robótica, la música, el arte y el deporte. Todo ello permite a los alumnos desarrollar su máximo potencial en un entorno que estimula su creatividad, su pensamiento crítico y su autonomía.

El colegio cuenta con unas instalaciones modernas, seguras e inspiradoras, diseñadas para motivar y enriquecer el día a día de los estudiantes: aulas luminosas con vistas al mar, laboratorios, estudios de música con pianos individuales para cada alumno, piscina climatizada, un auténtico restaurante educativo, donde los alumnos pueden elegir entre distintas opciones saludables y equilibradas, y una residencia internacional que acoge a alumnos de todo el mundo, creando una comunidad multicultural llena de oportunidades. Todo está pensado para ofrecer una experiencia completa, también durante los momentos de descanso.

Además, el modelo de Yago School pone un fuerte énfasis en el bienestar emocional y la educación en valores, convencidos de que los alumnos deben crecer no solo académicamente, sino también como personas seguras, responsables y comprometidas. El sólido programa de Wellbeing & Safeguarding, la orientación universitaria y profesional, junto con las actividades deportivas de alto rendimiento, refuerzan una propuesta educativa que prepara para la vida, no solo para los exámenes.

El curso 2025-2026 arranca con mucha ilusión y con la satisfacción de ver cómo cada vez más familias confían en este proyecto que combina lo mejor de la tradición educativa con la innovación pedagógica más actual.

Para quienes aún buscan colegio para este curso, la matrícula sigue abierta. Y para las familias que quieren asegurarse un futuro en Yago School Málaga, ya es posible iniciar el proceso de admisión para 2026-2027, especialmente en cursos con alta demanda.

El equipo de admisiones está disponible para resolver dudas, organizar visitas personalizadas y acompañar a cada familia en este camino.