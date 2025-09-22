Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yago School se consolida como un colegio de referencia que combina excelencia, innovación y una visión global.
Yago School Málaga: un inicio de curso lleno de novedades

El centro incorpora Infantil y Primaria, lo que les permitirá ampliar su proyecto educativo internacional desde los 3 hasta los 18 años

SUR

málaga.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

El curso escolar 2025-2026 empieza en Yago School Málaga con la misma ilusión y energía que caracteriza a este proyecto educativo internacional. La gran ... novedad de este año es la apertura de Infantil y Primaria, lo que supone un paso fundamental para ofrecer a las familias un itinerario completo desde las primeras etapas de aprendizaje, siempre con la mirada puesta en el futuro.

Espacios grises

