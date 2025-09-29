Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rossellimac abre un nuevo establecimiento en El Ingenio

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

El pasado jueves 18 de septiembre en el Centro Comercial El Ingenio, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, la empresa ... granadina Rossellimac inauguró su nueva tienda en Vélez-Málaga, donde ofreció una experiencia única a sus clientes para conocer e interactuar con los productos, servicios y soluciones de Apple. Con motivo de la apertura, Rossellimac realizó en el día de ayer diversos sorteos entre los clientes que acudieron al acto de inauguración. Además, del del 18 al 25 de septiembre contarán con descuentos especiales tanto en Mac, iPhone, iPad, Apple Watch y accesorios. Estos precios especiales solo estarán disponibles en la tienda Rossellimac del C.C. El Ingenio.

