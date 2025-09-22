OPPLUS firma su II Plan de Igualdad, que abarca todas sus áreas
Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00
OPPLUS, empresa de BPO líder en soluciones de gestión empresarial, ha anunciado la firma de su nuevo Plan de Igualdad junto a las secciones sindicales ... de CGT y UGT. Un acuerdo que reafirma su compromiso con la equidad, la diversidad y la inclusión en el entorno laboral. Este plan, desarrollado en base a un exhaustivo diagnóstico de la situación actual, busca garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en todas las áreas de la organización.
El Plan de Igualdad de OPPLUS se estructura en distintos ámbitos clave, entre ellos, la selección y contratación, la formación, la promoción profesional, la retribución equitativa y la prevención del acoso, con medidas concretas y objetivos medibles.
