ENAE recibe el prestigioso sello internacional QS Stars

ENAE Business School ha recibido el prestigioso sello QS Stars, un reconocimiento internacional que acredita la excelencia académica y el compromiso con la calidad formativa ... de la institución. La distinción fue entregada en una ceremonia celebrada en Buenos Aires, donde Miguel López, director general de ENAE, recogió el galardón en nombre de la escuela.

Aunque la entrega tuvo lugar este año, el sello tiene validez desde 2024 y se mantendrá vigente hasta 2030, lo que confirma que los estudiantes que hoy eligen ENAE están apostando por una formación de nivel mundial, respaldada por uno de los sistemas de evaluación más exigentes del ámbito educativo. El sello QS Stars no compara universidades, sino que evalúa su mérito absoluto en distintas dimensiones: docencia, empleabilidad, internacionalización, investigación e innovación, entre otras. ENAE ha obtenido 723 puntos sobre 1.000 posibles, destacando especialmente en empleabilidad y calidad docente, dos pilares esenciales para quienes buscan una formación práctica y orientada al éxito profesional.

Formación que impulsa tu carrera desde el primer día

En un mercado laboral tan competitivo, los resultados son el mejor aval. Más del 95 % de los graduados de ENAE consiguen empleo en los primeros meses tras finalizar sus estudios. Esta elevada tasa de inserción profesional refleja no solo la calidad académica de los programas, sino también la estrecha conexión de la escuela con el mundo empresarial.

ENAE cuenta con un servicio de orientación profesional que acompaña al alumno durante todo su recorrido formativo. Talleres prácticos, ferias de empleo y asesoramiento individualizado forman parte de un ecosistema en el que las oportunidades laborales no llegan directamente al estudiante. Cada año, más de 280 empresas colaboran activamente en actividades académicas, proyectos y procesos de selección, reforzando la empleabilidad de los estudiantes.

A esta orientación práctica se suma una atención docente cercana y personalizada. Con una ratio de 58 profesores por cada 100 alumnos, la escuela garantiza una formación individualizada y un acompañamiento constante. No sorprende que más del 95 % de los estudiantes valoren de forma excelente la calidad de la enseñanza recibida.

Un reconocimiento que avala el futuro

ENAE forma líderes con visión global y compromiso social. Además la institución destina más del 2 % de sus ingresos a becas y ayudas, y promueve un entorno multicultural con estudiantes procedentes de más de 30 países.

Tal como destacó Miguel López al recoger el galardón, «este reconocimiento no es un trofeo, sino una promesa a nuestros alumnos actuales y futuros: la de ofrecer una formación que cumple con los más altos estándares internacionales en lo que realmente importa: aprendizaje, empleabilidad y desarrollo personal». Con el sello QS Stars, ENAE se consolida como una de las escuelas de negocios más sólidas y reconocidas de España, y refuerza su prestigio a nivel internacional. Estudiar en ENAE ya era una decisión inteligente; hoy es también una garantía de excelencia, empleabilidad y proyección global.