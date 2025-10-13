Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Más del 95 % de los graduados de ENAE consiguen empleo en los primeros meses tras finalizar sus estudios.
ENAE recibe el prestigioso sello internacional QS Stars

La escuela de negocios acaba de recibir este reconocimiento, que acredita su excelencia académica y compromiso con la calidad formativa, y que le reporta una gran proyección global

SUR

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:56

ENAE Business School ha recibido el prestigioso sello QS Stars, un reconocimiento internacional que acredita la excelencia académica y el compromiso con la calidad formativa ... de la institución. La distinción fue entregada en una ceremonia celebrada en Buenos Aires, donde Miguel López, director general de ENAE, recogió el galardón en nombre de la escuela.

