La Cátedra Real Estate Alfil propone cambios fiscales
SUR
Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00
El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales retos para miles de ciudadanos en Andalucía. Más allá del precio creciente del metro ... cuadrado, el comprador debe hacer frente a una fiscalidad que, en muchos casos y en zonas como Málaga, equivale a una anualidad completa de salario neto. Ante esta situación, la Cátedra Real Estate Alfil de San Telmo Business School propone suprimir o reducir de forma sustancial los impuestos que gravan la compra de la primera vivienda habitual.
En el marco de las sesiones 2024-2025 de la Cátedra Real Estate Alfil, esta cuestión ha sido debatida ampliamente, y se plantea como propuesta estratégica a las administraciones públicas la eliminación o reducción sustancial del ITP y del AJD para quienes adquieran su primera vivienda habitual.
