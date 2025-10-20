Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las alumnas ganadoras de la final nacional de la MBA League, durante la entrega de premios.

Alumnas de Novaschool Añoreta ganan la final de la MBA League

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato del colegio privado internacional de Málaga han obtenido el primer premio en la mayor competición educativa de emprendimiento de España

SUR

málaga.

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El equipo formado por Patricia Urbano Rodríguez, Lucía García Jiménez, Mar Herrera Sepúlveda, Carmen Montes Jiménez, Lucía Torres Lirola, alumnas de 1º y 2º de ... Bachillerato del colegio privado internacional Novaschool Añoreta, han ganado la final nacional de la MBA League, reconocida como la mayor competición educativa de emprendimiento de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  4. 4

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  5. 5

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  6. 6

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  7. 7

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  8. 8

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.000 habitantes
  9. 9

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  10. 10

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alumnas de Novaschool Añoreta ganan la final de la MBA League

Alumnas de Novaschool Añoreta ganan la final de la MBA League