Alumnas de Novaschool Añoreta ganan la final de la MBA League

El equipo formado por Patricia Urbano Rodríguez, Lucía García Jiménez, Mar Herrera Sepúlveda, Carmen Montes Jiménez, Lucía Torres Lirola, alumnas de 1º y 2º de ... Bachillerato del colegio privado internacional Novaschool Añoreta, han ganado la final nacional de la MBA League, reconocida como la mayor competición educativa de emprendimiento de España.

Tras ganar el pasado 29 de abril la fase local, las creadoras de la idea de negocio 'SeaPlast' participaron en la gran Final de la MBA

La celebración de la gran final en Madrid contó con la asistencia de 1 000 personas.

League, organizada por MBA Kids y Emprendedores en La Nave de Madrid. El evento acogió a cerca de 1.000 personas y contó con la participación de más de 300 alumnos ganadores de las diferentes finales regionales de las ciudades de Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Granada, Córdoba, Tarragona, Jaén y Málaga. Dos equipos de Novaschool Añoreta, que fue reconocido como Centro Educativo más Emprendedor en la MBA League Málaga, acudieron a la final nacional para presentar dos proyectos: 'My Paper' en la categoría Gamma (5º y 6º de Primaria); y 'SeaPlast' en la categoría Zata (2º y 2º de Bachillerato).

'SeaPlast' proyecto ganador en la Categoría Zeta

El proyecto 'SeaPlast'' realizado por Patricia Urbano Rodríguez, Lucía García Jiménez, Mar Herrera Sepúlveda, Carmen Montes Jiménez, Lucía Torres Lirola, alumnas de 1º y 2º de Bachillerato de Novaschool Añoreta, está orientado a reducir el plástico en los océanos mediante soluciones tecnológicas sostenibles.

El equipo ha trabajado junto a su profesor Ali Bagherian, docente de Cultura Emprendedora y Empresarial, asignatura que tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la iniciativa personal del alumnado, acercándoles al mundo empresarial y al emprendimiento responsable.

Durante el evento, las estudiantes presentaron su proyecto ante un jurado experto, formado por profesionales de los ámbitos educativo, empresarial y del emprendimiento, quienes valoraron la viabilidad, originalidad y el impacto de las propuestas, así como la calidad de las presentaciones.

Desde hace años, el Grupo Educativo Novaschool trabaja de manera continua en el fomento de la cultura emprendedora en sus aulas, transmitiéndola a su alumnado como una actitud ante la vida. En Novaschool Añoreta, los estudiantes comienzan a trabajar en emprendimiento desde 1.º de Primaria a través de la asignatura Creatividad y Emprendimiento. A partir de 5.º de Primaria, la asignatura Emprendedores profundiza en el desarrollo de proyectos empresariales de todo tipo.