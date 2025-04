Última tecnología para dar soluciones a la hostelería

El sector hostelero no se puede quedar atrás en programación. Bajo esta premisa nació la empresa malagueña Clicktom, que desarrolla un software de restaurante en ... la nube para tomar mejores decisiones sobre la gestión del negocio. «Había muchísimos sectores que estaban ya en la nube y nosotros fuimos de los primeros en pensarlo para este ámbito con todas las ventajas que ello conlleva», cuenta Manolo Paz, director comercial de la compañía y uno de los fundadores.

Paz explica algunas de estas ventajas de las que habla. La primera de ella es tener toda la información a mano, así como una atención personalizada las 24 horas de los siete días de la semana porque son los desarrolladores del software y porque está en la nube. «Otras empresas del sector no lo pueden dar porque es un sistema local o lo dan a bajo costo, lo nuestro es gratuito», aclara, además añade que si a un hostelero se le rompe un ordenador, en poco tiempo vuelven a instalar con todo lo que tiene dentro, no se pierde ninguna información que está en el disco duro. «Pero la principal es lo que hacemos con los datos que están en la nube: hemos creado una serie de herramientas muy potentes para que puedan detectar sus ventajas y desventajas», explica el director comercial, quien enseña a estudiar y a analizar estas herramientas a los hosteleros.

Clicktom cuenta con diferentes herramientas para facilitar la labor diaria de los dueños de estos negocios. Entre ellas, 'Qué ocurre ahora'. «Es una app web para ver qué ocurre en tu negocio en el momento: qué mesas están ocupadas, ver si hay muchas mesas y están saturados y tienes que ir a echar una mano...», especifica Paz. A través de los datos en la nube se pueden analizar situaciones como ver a qué hora se vende más, cuáles son los productos que funcionan, cuándo se necesita más o menos plantilla...

El director comercial cuenta que en un negocio al cliente le llamó la atención el apartado de la estadística de ventas por mesa. «Curiosamente había una mesa que vendía bastante más que el resto, además un porcentaje alto, en torno al 30%», narra Paz sobre este restaurante en el que todos eran barriles redondos excepto una mesa cuadrada. «Los barriles estaban en la parte de fuera, y en Málaga nos gusta el sol y nos gusta el clima que tenemos, pero vendían menos que esa mesa», continúa. En ese momento empezaron a pensar por qué podía ser y a un camarero se le ocurrió plantear que cuando se llega a un bar, siempre se llega con hambre. Y pides platos, pero en el barril redondo caben menos platos. «El comentario que se suele decir es, 'espérate, te pido ahora esto, que no cabe nada más, y luego te pido algo más', pero luego no lo pides», relata. A partir de ahí, pusieron unos tableros cuadrados en los barriles y el negocio subió un 18% las ventas. «Eso es Clicktom, eso es la nube y eso es lo que a mí me gusta», se reafirma el fundador.

Los fundadores de la empresa vienen del sector de la hostelería. Un sector que conocen bien y al que quieren ayudar. «Nuestra misión es hacer que los hosteleros tengan un negocio de éxito a través de nuestro programa», afirma, además añade que tienen tarifas económicas y variables. «Se paga como se puede pagar por internet, un poco más. Es pago por uso porque al estar en la nube tenemos unos gastos», cuenta sin dar una cifra concreta. «No es mantenimiento, eso va incluido. Se incluye el costo de la nube», aclara Paz.

Con las herramientas que Clicktom proporciona al hostelero, no necesitan de ninguna otra aplicación o herramienta para gestionar el negocio. «Nosotros damos soluciones integrales. Somos fabricantes de software, pero también vendemos hardware para que no se tegan que preocupar de buscar ordenadores», dice el director comercial aunque especifica que su negocio es el software. «Nuestro software lo tiene todo. No necesitan nada más», hace hincapié.

El director comercial recuerda sus comienzos, hace doce años, y nota la diferencia con la actualidad aunque señala que no tiene nada que ver con la llegada de bares más grandes o especializados. «Los pequeños también se han dado cuenta de que o controlan su negocio o se van a pique», indica. «En las cafeterías de barrio se han dado cuenta. El dueño no puede estar allí esclavizado», reivindica el fundador de Clicktom.